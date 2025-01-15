Казахстан завоевал полный комплект медалей на Универсиаде-2025

Сборная Казахстана завоевала еще две медали на зимней Универсиаде-2025, проходящей в итальянском Турине, передают Vesti.kz.

Казахстанский паралыжник Денис Зинов завоевал серебряную медаль на дистанции десять километров вольным стилем завоевал.

На той же дистанции бронзовым призером стал его соотечественник Роман Курбанов.

Напомним, накануне казахстанка Анастасия Городко завоевала золотую медаль Универсиады-2025 по фристайл-могулу.

Таким образом, в копилке Казахстана на данный момент полный комплект медалей - одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая награды.

Казахстан на зимней Универсиаде-2025: расписание соревнований и участники