Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Универсиада
Сегодня 19:45
 

Казахстан завоевал первое золото на зимней Универсиаде-2025

  Комментарии

Поделиться
Казахстан завоевал первое золото на зимней Универсиаде-2025 ©olympic.kz

Казахстанка Анастасия Городко выиграла золото Всемирной зимней Универсиады в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанка Анастасия Городко выиграла золото Всемирной зимней Универсиады в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Золото и финалисты. Результаты Казахстана по фристайл-могулу на Универсиаде-2025
Сегодня 20:12  
"Манчестер Сити" отказался от таланта из Узбекистана? Подробности
Сегодня 20:58  
Горячая фанатка Шавката Рахмонова поддержала Хабиба
Сегодня 21:46  
Скандал с фанатом? Ламин Ямаль закрыл рукой эмблему "Реала"
Сегодня 22:06  

В решающем заезде в соревнованиях по фристайл-могулу 19-летняя Городко набрала 79,79 балла, показав первый результат.

Второе место заняла японка Харука Накао - 76,29, а тройку замкнула Ханна Вессе из Германии. У нее 75,04 балла.

Еще одна казахстанка Аяулым Амренова также выступила в финале и заняла пятое место, набрав 70,52 балла.

Отметим, что Городко является трехкратной чемпионкой мира. В 2022 году она выиграла золото в параллельном могуле, а в 2024 году стала первой в могуле. Наконец, в начале этого года на чемпионате мира среди юниоров в Алматы она завоевала золото в параллельном могуле.

Кроме того, на счету Городко серебро в индивидуальных соревнованиях в Алматы. Также, в 2022 году она стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе.

Казахстан на зимней Универсиаде-2025: расписание соревнований и участники

Фристайл студенческий спорт Казахстан Зимние виды спорта

Реклама

Живи спортом!