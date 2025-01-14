Горячая фанатка Шавката Рахмонова поддержала Хабиба

Американская журналистка UFC Лаура Санко выразила свою поддержку российской легенде смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову после инцидента, который произошел на борту самолета в США, сообщают Vesti.kz.

Хабиб был снят с рейса из-за якобы отказа помогать пассажирам в экстренной ситуации.

"На самом деле, я не могу представить никого, кого бы я хотела видеть ответственным за открывание аварийного выхода и помощь в экстренной ситуации больше, чем Хабиба", - написала Санко в социальных сетях.

Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2020 году, остается непобежденным бойцом с 29 победами в 29 поединках. Он ушел из спорта, в качестве чемпиона UFC в легком весе.

Добавим, что Санко является фанаткой непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

Ее восхищение бойцом достигло апогея в марте 2023 года, когда она призналась, что от Шавката у нее "мурашки по коже" перед его боем с Джеффом Нилом.