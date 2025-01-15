Есть второе золото! Казахстан догнал лидера медального зачета Универсиады-2025

Стало известно место сборной Казахстана после завоевания второго золота в медальном зачете 32-й Всемирной зимней Универсиады-2025, которая проходит в Турине (Италия), передают Vesti.kz.

Ее автором стала Анастасия Городко, которая заняла первое место в соренованиях в параллельном могуле. Причем в финале она победила другую казахстанку Аяулым Амренову.

Таким образом, 19-летняя Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 (также она выиграла золото в соревнованиях по фристайл-могулу), а Амренова стала серебряной призеркой.

Всего в копилке сборной Казахстана шесть медалей - две золотые, три серебряные и одна бронзовая.

С этим показателем Казахстан занимает третье место в медальном зачете Универсиады-2025. Лидирует Франция, в активе которой также шесть наград, но из них четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая. На второй строчке расположилась Германия (2-3-2).

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