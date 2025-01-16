Драматичным камбэком за 20 секунд обернулся матч Казахстана на Универсиаде

Сборная Казахстана уступила команде Канады в мужском хоккейном турнире Универсиады - 2025 в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой Канады по буллитам - 4:3.

По ходу основного времени канадцы вышли вперед на десятой минуте после шайбы Симона Лавина. Первый период остался за "кленовыми листьями".

Казахстанцы ответили на это шайбами Андрея Буяльского (22 минута), Ивана Гавриленко (36) и Максима Мусорова (44).

Менее чем за минуту до окончания основного времени Казахстан выигрывал со счетом 3:1. Но за 44 секунды до сирены Кольсон Генгенбах сократил отставание, а через 20 секунд Конор Френе перевел игру в овертайм.

Победитель встречи определился в серии послематчевых буллитов. Канадцы лучше использовали свои попытки, а победная шайба оказалась на счету Френе - 4:3.

Напомним, сборная Казахстана сыграла в Турине два матча. В первом игре командой Болякина была разгромлена Швеция (9:2), а во втором - Южная Корея (7:1).

Добавим, в заключительной встрече группы A команда Казахстана встретится со сборной Чехии. Игра пройдет в ночь на 17 января.