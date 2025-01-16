Путинцева за час оформила разгром на Australian Open

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№23) вышла в третий круг Australian Open-2025, сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга она встречалась с китаянкой Чжан Шуай (№204).

Матч завершился победой казахстанки по итогам двух сетов - 6:2, 6:1. Игра продлилась один час и две минуты.

Отметим, что в третьем круге Путинцева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Напомним, что первый матч Путинцевой на Australian Open против представительницы Армении Элины Аванесян завершился камбэком казахстанки со счетом - 4:6, 7:5, 6:2.

Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.