Казахстан учинил разгром на Универсиаде

Мужская сборная Казахстана по хоккею сотворила второй разгром на Универсиаде - 2025 в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Команда Олега Болякина во втором матче хоккейного турнира встречалась со сборной Южной Кореи.

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу Казахстана.

В первом периоде подопечные Болякина забросили три безответные шайбы. Отличились Александр Панченко (10 минута), Николай Шульга (11) и Руслан Демин (19).

Во втором периоде казахстанцы оформили еще два взятия ворот. Шайбы на счету Андрея Буяльского (36) и Кирилла Никитина (39).

В заключительном отрезке матча корейцы размочили счет после шайбы Дон Хьюн Шина на 52 минуте. Казахстанцы в свою очередь, забросили еще две шайбы, которые на свой счет записали Семен Семенов (52) и Денис Чапоров (57).

Напомним, в первом матче Казахстан разгромил Швецию - 9:2.

В следующем матче сборная Казахстана в ночь с 15 на 16 января сыграет с Канадой. В заключительной встрече группы A подопечные Болякина встретятся со сборной Чехии. Игра пройдет в ночь на 17 января.