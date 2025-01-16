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Разгром, нокауты и отказ. Как Казахстан стартовал на Кубке наций-2025 по боксу

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Разгром, нокауты и отказ. Как Казахстан стартовал на Кубке наций-2025 по боксу ©Depositphotos.com/VadimVasenin

Женская сборная Казахстана по боксу стартовала на Кубка наций-2025 в Сомборе (Сербия), сообщают Vesti.kz.

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Женская сборная Казахстана по боксу стартовала на Кубка наций-2025 в Сомборе (Сербия), сообщают Vesti.kz.

В первый день соревнований, который прошел накануне Казахстан представили четыре боксерши: Аружан Мухтар (46 кг), Диана Ердуллоева (46 кг), Карина Дауылбай (50 кг) и Разалия Вайдеман (60 кг).

Лишь Аружан удалось выйти в следующий раунд. Сделала это без боя после того, как ее соперница сербская боксерша Сара Галович не вышла на ринг.

Ердуллоева уступила во втором раунде английской боксерше Лили Бассет. Также, поражением нокаутом во втором раунде завершился бой для Вайдеман с другой англичанкой Грэйси Рочестер. В свою очередь Дауылбай единогласным решением проиграла россиянке Камилле Слановой.

Сборная Казахстана по боксу женский бокс женский бокс Казахстана

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