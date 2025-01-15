Казахстан выиграл второе золото на Универсиаде-2025
Сборная Казахстана завоевала вторую золотую медаль на 32-й Всемирной зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана завоевала вторую золотую медаль на 32-й Всемирной зимней Универсиаде-2025, которая проходит в итальянском Турине, передают Vesti.kz.
Так, казахстанка Анастасия Городко заняла первое место в соренованиях в параллельном могуле, победив в финале соотечественницу Аяулым Амренову.
Таким образом, 19-летняя Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 (накануне она выиграла золото в соревнованиях по фристайл-могулу), а Амренова стала серебряной призеркой.
Кроме того, еще один казахстанец Антон Бондарев взял серебро Универсиады-2025 в параллельном могуле.
Таким образом, в копилке сборной Казахстана шесть медалей - две золотые, три серебряные и одна бронзовая.
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