Казахстан заполучил лучшего тренера: он сотворил историю на Олимпиаде-2024

Есбол Султанов назначен новым главным тренером сборной Казахстана по тхэквондо, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Напомним, Султанов занимал пост главного тренера сборной Туниса с сентября 2023 года, где он стал ключевой фигурой в достижении исторического успеха. Под его руководством команда завоевала две медали на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), включая золотую - первую в истории Туниса в тхэквондо (а также бронзу).

Отметим, что сборная Казахстана по таеквондо не смогла завоевать ни одной медали в Париже-2024.

В 2024 году Международная федерация тхэквондо признала Султанова лучшим тренером мира.

До своего перехода в Тунис он был вторым тренером сборной Казахстана. В своей спортивной карьере Султанов участвовал в Азиаде 2006 года и чемпионате мира-2007.