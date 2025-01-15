Казах с 10-0 получил шанс на контракт с UFC и вошел в историю

Экс-чемпион Naiza в наилегчайшем весе, непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Алиби Идрис (10-0) близок к попаданию в крупнейший промоушен мира - UFC, передают Vesti.kz.

В частности, Идрис получил мериканскую визу и отправится для участия в 33-м сезоне реалти-шоу The Ultimate Fighter (TUF) от UFC.

Таким образом, он стал первым казахстанцем в TUF.

Всех участников шоу UFC объявит в ближайшее время. В новом сезоне будут представлены наилегчайший (57 кг) и полусредний (77 кг) веса.

TUF - это спортивное реалити-шоу, выпускаемое под эгидой UFC с 2005 года. Шоу помогает перспективным бойцам пробиться в крупнейший промоушен смешанных единоборств. Так в UFC пробились Майкл Биспинг, Тони Фергюсон, Нейт Диас, Рашад Эванс, Роберт Уитаккер, Келвин Гастелум и другие.

В TUF бойцы живут на одной базе, тренируются по командам под руководством известных бойцов и проводят бои на выбывание, а победители получают контракт с UFC. В последних двух сезонах (31, 32) тренерами были Валентина Шевченко и Алекса Грассо, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Мощный казах сносит всех на пути и готов к UFC. Что мешает попасть в лучшую лигу мира?