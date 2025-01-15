Холифилд назвал лучшего боксера в истории

Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд высказался о том, кого считает лучшим боксером в истории, передают Vesti.kz.

По мнению 62-летнего Холифилда, этого звания достоин он сам.

"Я единственный, кто стал четырехкратным чемпион мира в хевивейте. Однако все дальше говорят об Али, я же побил его рекорд. Я единственный четырехкратный чемпион мира уже 24 года. Но об этом никто не говорит, будто просто вычеркнули из истории. Я не знал, что стал единственным абсолютным чемпионом в крузервейте и хевивейте, пока этого не достиг Усик.

Али не самый великий боксер, нет. Знаете, кто лучший в истории? Это я, потому что он трижды стал чемпионом мира, а я сделал это четыре раза", – сказал Холифилд SecondsOut.