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Профи-бокс
23 октября 14:45
 

Холифилд назвал соперника с самым сильным ударом. Это не Тайсон

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Холифилд назвал соперника с самым сильным ударом. Это не Тайсон ©boxingscene.com

Первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд рассказал о том, кто из его соперников обладал самым сильным ударом, сообщают Vesti.kz.

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Первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд рассказал о том, кто из его соперников обладал самым сильным ударом, сообщают Vesti.kz.

Легендарный американец за свою карьеру встречался с такими грозными нокаутерами, как Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Ларри Холмс и Майкл Мурер. 

В пассиве Холифилд только два досрочных поражения - Джеймсу Тони и Риддику Боу. Но Эвандер утверждает, что самый сильный удар, с которым ему пришлось столкнуться в ринге, был у соотечественника Джорджа Формана. 

"Чувак, который приложил меня сильнее всех, это Форман. Он попал по мне всего один раз. И произошло это в 11-м раунде. После этого пропущенного удара я вернулся в свой угол и спросил: "Мужики, он что, выбил мне все зубы?", - цитирует Холифилда BoxingSocial.

Бой Холифилд - Форман состоялся в 1991 году. Эвандер победил единогласным решением судей (117-110, 116-111 и 115-110).

Холифилд Эвандер Тайсон Майк Профессиональный бокс

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