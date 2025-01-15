Проблемы UFC или страх? Соперники отказываются драться с бойцом из Казахстана

Рафаэль Физиев, который родом из казахстанского Кордая, поделился с подписчиками в социальных сетях проблемой, что до сих пор не может найти себе соперника для возвращения в октагон UFC. 31-летний боец признался, что несколько раз соглашался на поединки, однако ни один из этих боев так и не был назначен, передают Vesti.kz.

"Я принимал бои в сентябре, декабре, январе и феврале против четырех разных соперников, но у меня до сих пор нет даты. Я усердно работаю и с нетерпением жду возможности выйти в октагон, но прошло уже слишком много времени", - отметил Физиев.

Последний бой "Атаман" провел в сентябре 2023 года против Матеуша Гамрота, однако поединок закончился техническим нокаутом во втором раунде из-за травмы ноги у Физиева.

После длительного восстановления он планировал вернуться осенью 2024 года, но возвращение откладывалось. На текущий момент Рафаэль занимает 11-е место в рейтинге легковесов UFC.

Несколько бойцов отказались от встречи с Физиевым, несмотря на его активное стремление к возвращению. А в марте 2023 года он пытался пробиться в топ-5 дивизиона, но уступил Джастину Гейджи решением судей.

Тем не менее, ходят слухи, что Физиев может вернуться в октагон уже в феврале на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

Напомним, что "Атаман" или Рафаэль Физиев, уроженец Кордая (Казахстан), дебютировал в UFC в 2019 году. До октября 2021 года он выступал под флагом Кыргызстана, однако после резонансного скандала решил сменить спортивное гражданство и стал представлять Азербайджан.