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Сенсацией обернулся матч клуба КПЛ на сборах в Турции

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Сенсацией обернулся матч клуба КПЛ на сборах в Турции ©ФК "Атырау"

В Анталье (Турция) завершился первый товарищеский матч "Атырау" в рамках УТС. Соперниками нефтяников выступили футболисты "Добруджи" из второго дивизиона Болгарии, передает корреспондент Vesti.kz.

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В Анталье (Турция) завершился первый товарищеский матч "Атырау" в рамках УТС. Соперниками нефтяников выступили футболисты "Добруджи" из второго дивизиона Болгарии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч завершился неожиданным результатом - минимальной победой болгарского клуба со счетом 1:0.

После половины сезона "Добруджа" занимает вторую строчку во втором дивизионе Болгарии. Что касается "Атырау", то команда в сезоне-2024 заняла седьмое место в КПЛ и добралась до финала Кубка Казахстана.

Следующий матч подопечные Константина Горовенко проведут в среду, 29 января. Соперником станет клуб из второго дивизиона Сербии "Младост".

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