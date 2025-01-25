Грузинский защитник Гадрани стал игроком "Атырау"? Что известно

Грузинский защитник Геогий Гадрани играет в составе "Атырау" на сборах в Анталье (Турция). Он вышел в стартовом составе на товарищескую игру с болгарским клубом "Добруджа", передают Vesti.kz.

30-летний Гадрани является экс-футболистом молодежной сборной Грузии. Ранее он играл в ряде клубов на родине и в Украине, а последней командой оборонца является "Хосилот" из Таджикистана.

Пока официально о переходе игрока в клуб не сообщалось, но так или иначе он играет за "Атырау" на предсезонных сборах.

Стоит отметить, что Георгий является старшим братом защитника "Кайрата" Луки Гадрани.