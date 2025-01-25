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Салах опередил Анри по голам в АПЛ

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Салах опередил Анри по голам в АПЛ ©ФК "Ливерпуль"

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в первом тайме матча 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ипсвич Таун". Этот мяч стал 176-м по счету для него в высшем дивизионе Англии, передают Vesti.kz.

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Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в первом тайме матча 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ипсвич Таун". Этот мяч стал 176-м по счету для него в высшем дивизионе Англии, передают Vesti.kz.

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Таким образом 32-летний Салах вышел на седьмое место за всю историю АПЛ, опередив легенду "Арсенала" Тьерри Анри (175).

Следующей целью Мохамеда является великий полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард (177). Также в зоне досягаемости Серхио Агуэро (184) и Энди Коул (187).

Абсолютным лидером списка является легенда "Ньюкасла" Алан Ширер, наколотивший 260 мячей в АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
5 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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Футбол АПЛ Великобритания Египет Ливерпуль Салах Мохамед Арсенал Челси Лэмпард Фрэнк

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