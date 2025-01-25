Салах опередил Анри по голам в АПЛ

Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в первом тайме матча 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ипсвич Таун". Этот мяч стал 176-м по счету для него в высшем дивизионе Англии, передают Vesti.kz.

Таким образом 32-летний Салах вышел на седьмое место за всю историю АПЛ, опередив легенду "Арсенала" Тьерри Анри (175).

Следующей целью Мохамеда является великий полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард (177). Также в зоне досягаемости Серхио Агуэро (184) и Энди Коул (187).

Абсолютным лидером списка является легенда "Ньюкасла" Алан Ширер, наколотивший 260 мячей в АПЛ.