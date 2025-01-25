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Сегодня 22:10
 

"Ливерпуль" и "Арсенал" закрепились в лидерах АПЛ

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"Ливерпуль" и "Арсенал" закрепились в лидерах АПЛ ©ФК "Арсенал"

"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали синхронные победы в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Обе команды закрепились в верхушке турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

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"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали синхронные победы в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Обе команды закрепились в верхушке турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

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"Арсенал" в гостях переиграл "Вулверхэмптон" (1:0). На 74-й минуте единственный гол забил итальянский защитник лондонцев Рикардо Калафьори. К тому моменту обе команды потеряли по одному игроку из-за удалений.

"Ливерпуль" же на своем поле разгромил "Ипсвич Таун" - 4:1. Уже к перерыву красные вели в три мяча благодаря голам Доминика Собослаи (11'), Мохамеда Салаха (35') и Коди Гакпо (44'). Во втором тайме команды обменялись голами - на второй точный удар Гакпо (66') гости ответили взятием ворот в исполнении Джейкоба Гривза (90').

Теперь в активе "Ливерпуля" 53 набранных очка после 22 проведенных встреч, а у "Арсенала" 47 баллов после 23 игр. Обе команды могут быть рады тому, что неожиданно провалился "Ноттингем Форест" (44), идущий третьим. Команда в гостях была разгромлена "Борнмутом" (0:5).

Ранее стало известно, что в главном матче дня узбекский новичок "Манчестер Сити" выйдет в старте против "Челси". Подробности - здесь.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
5 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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Футбол АПЛ Великобритания Арсенал Ливерпуль Салах Мохамед

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