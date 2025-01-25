"Ливерпуль" и "Арсенал" закрепились в лидерах АПЛ

"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали синхронные победы в 23-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Обе команды закрепились в верхушке турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

"Арсенал" в гостях переиграл "Вулверхэмптон" (1:0). На 74-й минуте единственный гол забил итальянский защитник лондонцев Рикардо Калафьори. К тому моменту обе команды потеряли по одному игроку из-за удалений.

"Ливерпуль" же на своем поле разгромил "Ипсвич Таун" - 4:1. Уже к перерыву красные вели в три мяча благодаря голам Доминика Собослаи (11'), Мохамеда Салаха (35') и Коди Гакпо (44'). Во втором тайме команды обменялись голами - на второй точный удар Гакпо (66') гости ответили взятием ворот в исполнении Джейкоба Гривза (90').

Теперь в активе "Ливерпуля" 53 набранных очка после 22 проведенных встреч, а у "Арсенала" 47 баллов после 23 игр. Обе команды могут быть рады тому, что неожиданно провалился "Ноттингем Форест" (44), идущий третьим. Команда в гостях была разгромлена "Борнмутом" (0:5).

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