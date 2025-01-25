Казахстанец помог своей команде после возвращения в европейский клуб

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев провел первый матч после возвращения в стан брестского "Динамо". В рамках товарищеской игры клуб встретился с другой белорусской командой - "Слуцком", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Бресте, завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0. Васильев вышел в стартовом составе, но забитыми мячами не отметился.

27-летний хавбек, имеющий за плечами 12 матчей в футболке сборной Казахстана, подписал контракт с брестским клубом несколько дней назад. Он уже принадлежал клубу с 2018 по 2021 годы.

Отметим, что в прошлом году уроженец Караганды успел поиграть за два других белорусских клуба - "Минск" и минское "Динамо".