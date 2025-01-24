"Реал" отказался от звезды "Манчестер Сити" и выбрал другого игрока
Английский защитник Кайл Уокер решил покинуть "Манчестер Сити". Его услуги были предложены "Реалу", но мадридцы ответили отказом, поскольку рассчитывают подписать другого игрока, передают Vesti.kz.
Английский защитник Кайл Уокер решил покинуть "Манчестер Сити". Его услуги были предложены "Реалу", но мадридцы ответили отказом, поскольку рассчитывают подписать другого игрока, передают Vesti.kz.
По информации Marca, "Реал" сделал выбор в пользу Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля", которого рассматривает как единственного кандидата на позицию крайнего защитника в это зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Уокер продолжит карьеру в "Милане".
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Уокер выступал за "Манчестер Сити" с 2017 года, когда перешел из "Тоттенхэма" за 52,7 миллиона евро. В его карьере также были "Астон Вилла", "Куинз Парк Рейнджерс", "Шеффилд Юнайтед" и "Нортгемптон Таун".
С "Манчестер Сити" выигрывал АПЛ (6 раз), Кубок Англии (2), Кубок Английской Футбольной лиги (4), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов (2022/23), Суперкубок УЕФА (2023) и Клубный чемпионат мира (2023).
С 2011 года вызывается в сборную Англии.
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