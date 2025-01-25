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Игрок сборной Казахстана сделал заявление о переходе в "Актобе"

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Игрок сборной Казахстана сделал заявление о переходе в "Актобе" ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Оралхан Омиртаев поделился подробностями перехода в стан "красно-белых", передают Vesti.kz

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Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Оралхан Омиртаев поделился подробностями перехода в стан "красно-белых", передают Vesti.kz

Ранее сообщалось, что у Омиртаева был вариант перехода в молдавский "Шериф", однако сделка сорвалась

"Мне позвонили и предложили перейти в "Актобе", я сразу согласился. Это один из сильнейших клубов Казахстана, который всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Я хочу добиться новых успехов вместе с командой.

Клуб всегда нацелен на высокие результаты. В этом сезоне мы будем бороться за чемпионство, а также стараться одерживать победы в кубковых и еврокубковых матчах.

Мои первые впечатления отличные. Я знаком со многими игроками «Актобе», особенно с казахстанскими футболистами, с которыми уже играл вместе.

У меня большие амбиции. Впереди много важных матчей и турниров, и я буду стремиться забивать в каждой игре", – сказал Омиртаев в интервью пресс-службе клуба.

В предыдущем сезоне Омиртаев играл за белорусские команды "Слуцк" и БАТЭ, с шестью мячами он стал лучшим бомбардиром борисовского клуба. 

На родине Оралхан играл за "Атырау", "Акжайык", "Шахтер", "Тобол", "Шахтер-Булат". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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