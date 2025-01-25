Соперник сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026 получит усиление из "Реала"
Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия выразил надежду, что вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа возобновит выступления за национальную команду, передают Vesti.kz.
Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия выразил надежду, что вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа возобновит выступления за национальную команду, передают Vesti.kz.
Ранее вратарь приостановил карьеру в составе "красных дьяволов" из-за конфликта с предыдущим тренером Доменико Тедеско.
"Тибо Куртуа — один из самых опытных и квалифицированных футболистов Бельгии. У Матца Селса и Коэна Кастельса много отличных качеств, однако, на мой взгляд, лучший вратарь в мире — Куртуа. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать, будущее покажет. Но уже есть первые положительные сигналы", — приводит слова Гарсии HLN.
Бельгия является одним из соперников Казахстана в отборочном этапе чемпионата мира-2026 по футболу: также в группе J выступят Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн.
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