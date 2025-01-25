"Наполи" нашел замену Хвиче в топ-клубе Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми близок к переходу в итальянский "Наполи", сообщают Vesti.kz.

По информации Фабрицио Романо, клубы близки к достижению полного согласия по трансферу 23-летнего немца.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, потенциальная сумма трансфера полузащитника составляет около 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, ранее "Наполи" расстался с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелия, который перешел в ПСЖ за 70 млн евро.