Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции сообщил, что центральный защитник Рубен Диаш и вингер Жереми Доку не примут участия в предстоящей игре с "Челси", передают Vesti.kz.

Однако новички "горожан" - Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш включены в заявку команды на матч с "синими", который в рамках 23-го тура АПЛ состоится 25 января в Манчестере.

"Новые игроки могут помочь, конечно, они здесь для этого. Повторюсь, это не могло бы произойти без тех обстоятельств, которые у нас были. Завтра [против "Челси"] у нас всего один центральный защитник, и чуть больше, потому что есть [Абдукодир] Хусанов, но против "Брюгге" у нас будет один или два свободных защитника. Поэтому для нас важно, чтобы с учетом количества игр, которые нам предстоят, состав был все больше и больше. Но лучшая энергия - это когда ты можешь выигрывать матчи и играть хорошо. И это нам еще предстоит сделать...", - цитирует Пепа City Xtra.

Ранее Гвардиола признал ошибку - она стоила "Манчестер Сити" 40 миллиардов.

Что касается Хусанова, то о переходе защитника сборной Узбекистана в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" было объявлено 20 января, сумма сделки составила 40 миллионов евро.

"Челси", набрав 40 очков, идет четвертым в турнирной таблице, а "Манчестер Сити" с отставанием на два балла располагается на пятом месте.