"Актобе" определил будущее легионера за 163 миллиона

Нигерийский полузащитник Уче Агбо проведет еще один сезон в составе "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

Контракт с игроком продлен до конца 2025 года.

"ФК "Актобе" продлил контракт с нигерийским полузащитником Уче Агбо. Игрок будет играть за “бело-красные” до конца 2025 года. Удачи, Уче!" - гласит сообщение клуба.

В минувшем сезоне Агбо сыграл за клуб 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и оформив четыре ассиста.

Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 300 тысяч евро (свыше 163 миллионов тенге).