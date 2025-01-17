Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:41
 

"Актобе" определил будущее легионера за 163 миллиона

  Комментарии

Поделиться
"Актобе" определил будущее легионера за 163 миллиона ©ФК "Актобе"

Нигерийский полузащитник Уче Агбо проведет еще один сезон в составе "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

Поделиться

Нигерийский полузащитник Уче Агбо проведет еще один сезон в составе "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

Контракт с игроком продлен до конца 2025 года.

"ФК "Актобе" продлил контракт с нигерийским полузащитником Уче Агбо. Игрок будет играть за “бело-красные” до конца 2025 года. Удачи, Уче!" - гласит сообщение клуба.

 

В минувшем сезоне Агбо сыграл за клуб 28 матчей во всех турнирах, забив три гола и оформив четыре ассиста.

Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 300 тысяч евро (свыше 163 миллионов тенге).

Актобе ФК Футбольные трансферы Нигерия Межсезонье в КПЛ КПЛ

Реклама

Живи спортом!