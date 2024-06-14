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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вагнер Лав неожиданно высказался о будущем Кержакова в "Кайрате"

Вагнер Лав неожиданно высказался о будущем Кержакова в "Кайрате"
©instagram.com/sportrecife

Экс-нападающий "Кайрата" Вагнер Лав в интервью Sport Plus Qazaqstan выразил мнение о новом главном тренере клуба Александре Кержакове и заявил, что иногда следит за игрой алматинцев, сообщают Vesti.kz.

29-го мая "Кайрат" официально объявил о назначении Кержакова. Срок соглашения с 41-летним российским специалистом, который в этом году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере", не уточняется.

- Следишь ли ты за "Кайратом" в последние годы? Можешь как-нибудь прокомментировать последние результаты клуба?

- К сожалению у меня не получается пристально следить за результатами команды и не всегда есть возможность смотреть матчи, потому что в Бразилии имеются ограничения на просмотр чемпионата Казахстана.

Я слежу больше за результатами клуба в интернете. Смотрю как прошли игры, кто забивал и на каком месте находится команда. Конечно, результаты последних лет были не такими, как хотелось бы, но я желаю "Кайрату" успехов в будущем и скорее вернуться в борьбу за все трофеи в Казахстане.

- Вместе с новым тренером клуба Кержаковым вы в одно время играли в чемпионате России. Как думаешь, поможет ли успешная игровая карьера стать хорошим и сильным тренером?

- Я очень на это надеюсь. У меня остались очень теплые воспоминания о времени в "Кайрате" и по-прежнему я чувствую очень теплые чувства к клубу. Поэтому я верю в то, что Кержаков сможет проделать хорошую работу в качестве главного тренера и он испытает те же счастливые моменты с "Кайратом", какие он испытывал, побеждая в различных турнирах в качестве игрока. Это касается как внутренней арены, так и европейской.

Напомним, что Лав выступал за "Кайрат" с 2020 по 2021 год. В составе алматинского клуба он выиграл чемпионат КПЛ и Кубок Казахстана. За сборную Бразилии Лав провел 20 матчей и забил четыре мяча.

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Метки:
Лав Вагнер Бразилия Кайрат ФК Футбол

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