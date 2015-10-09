Экс-звезда "Челси" и "Ливерпуля" едет в "Кайсар": что он даст клубу в 35 лет?

Одна из громких новостей последнего дня в казахстанском футболе - это потенциальное подписание "Кайсаром" экс-вингера сборной Нигерии, "Челси" и "Ливерпуля" Виктора Мозеса. Ожидается, что уже завтра, 24 января, 35-летнего футболиста представят в качестве игрока кызылординского клуба. Корреспондент Vesti.kz взвешивает плюсы и минусы от возможного трансфера.

Мозес обладает большим опытом выступлений на самом высшем уровне. Помимо "Челси" и "Ливерпуля", в его карьере были английский "Кристал Пэлас", "Уиган Атлетик", "Сток Сити", "Вест Хэм" и "Лутон Таун", турецкий "Фенербахче", итальянский "Интер" и московский "Спартак".

Он играл на двух чемпионатах мира (2014, 2018) за сборную Нигерии, причём в последней игре на международном уровне забил в ворота Аргентины на ЧМ-2018 (1:2).

А если взглянуть на достижения, то он выигрывал АПЛ, Кубок Англии и две Лиги Европы с "Челси", становился обладателем Кубка африканский наций (2013) и победителем Кубка России со "Спартаком". В ноябре 2016-го Мозеса даже признавали лучшим игроком месяца в АПЛ.

Это будет один из самых больших трансферов в истории КПЛ

На пальцах одной руки можно перечислить игроков, которые по своему звёздному статусу были на уровне Мозеса либо превосходили его. Это Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Вагнер Лав. Может быть, Зоран Тошич и Антонио Рукавина. Мозес точно будет в одном ряду с этими игроками.

Тем более Мозесу 35, и это ещё более-менее актуальный возраст, особенно на фоне того же Нани, которому 39. Да и играл Виктор на относительно высоком уровне вплоть до начала прошлого года, пока не остался без клуба.

Нигериец едет в команду, которая не привыкла ставить перед собой большие цели. Но после приватизации у "Кайсара" появились деньги, а это значит, что появятся и амбиции. Если в прошлом году они играли только казахстанцами, чем были уникальны во всей, то сейчас в составе уже есть легионеры из Словакии, Сербии и Чили.

Почти четыре года Мозес играл в московском "Спартаке" (2020-2024), и опыт в России позволит ему быстрее адаптироваться под КПЛ. Ведь есть много общего в инфраструктуре, стиле игры. Да и в казахстанских клубах русский язык всё ещё остаётся ведущим (много легионеров из стран СНГ, балканцы быстро учат похожий на их языки русский и другие причины), а Мозесу он более-менее знаком.

В целом, это относительно неплохое усиление на бумаге, и самое главное, чтобы на деле этот статус не понизился. Вряд ли Мозес мог бы усилить сейчас клубы, которые ежегодно ставят перед собой цели попадания в еврокубки и чемпионства ("Кайрат", "Астана", "Тобол"), но уровень "Кайсара" поднять он точно способен.

Что смущает в подписании Мозеса? Минусы тоже есть

Начнём с того, что Мозес - ярко выраженный бровочник, который играл на позициях вингера либо вингбэка, выполнял бешеный объём работы. Однако ни для кого не секрет, что в 35 лет выдавать такие же физические показатели практически нереально, и особенно страдают от этого вингеры и латерали.

Здесь есть риск, что Виктор не будет способен играть по 90 минут в каждом матче, да и с возрастом увеличивается риск получения травм. Кто-то скажет, что тому же Марину Томасову из "Астаны" 38, но он уже давно в чемпионате Казахстана, играет без перерыров и без травм. А тот же Мозес уже год не выходил на поле.

В сентябре 2024 года Мозес перешёл в "Лутон Таун", команду, которая только вылетела из АПЛ в. Но клуб разваливался на глазах, что привело к моментальному понижению в третий дивизион.

Тренерский штаб рассчитывал на Мозеса, но тот не давал результата. В 18 матчах он забил всего один гол. В январе с ним решили расстаться, потому что он начал играть ещё хуже и не мог помочь даже аутсайдеру Чемпионшипа.

Поэтому сейчас есть большие вопросы касательно возможностей Виктора на поле. Как бы ни получилось так, что некогда звёздный футболист приедет в Казахстан только ради денег, и в итоге ничего не покажет на местных стадионах.

Отношение к этому трансферу не столь критичное, как к потенциальному переходу Нани в. Но, во-первых, Нани завершил карьеру чуть раньше, чем Мозес её прервал (но продолжал поддерживать форму). Во-вторых, португалец должен был стать самым высокооплачиваемым игроком в истории КПЛ, что стало бы полным абсурдом.

А вот Мозес, по сведениям различных источников, "заряжать" сумму не стал, и приедет не на самый жирный контракт в казахстанском чемпионате. Это тоже смягчает отношение к звёздному, но всё же рискованному трансферу.

С медийной точки зрения Мозес вряд ли произведёт какой-то сильный фурор в Казахстане, так как он уже давно не играл за топ-клубы, да и в них не считался первой скрипкой. В этом плане это не Аршавин и не Вагнер, даже не Рукавина. Однако болельщикам "Челси" из Казахстана будет приятно увидеть бывшего игрока своей команды собственными глазами.

Частично подписание Мозеса может повлиять на временное повышение уровня интереса к футболу со стороны граждан Казахстана, но не более того. Да и трансфер это, откровенно говоря, на короткий срок, максимум - сезон. Очень удивит, если эти слова станут ошибкой.

