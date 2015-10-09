Стала известна зарплата Нани в "Актобе"

Стало известно, сколько португальская звезда футбола Нани может заработать в "Актобе", передают Vesti.kz.

По данным российского инсайдера Ивана Карпова, Нани может заработать в "Актобе" 840 тысяч долларов.

Отмечается, что зарплата 39-летнего экс-вингера "Манчестер Юнайтед" согласована на уровне 70 тысяч долларов в месяц. Контракт рассчитан на 1 год. Но подпишет он его только после знакомства с городом. Если португальца всё устроит, то его роль не ограничится одним лишь футбольным полем. Он будет скорее играющим менеджером по международному продвижению клуба.

Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

Ранее стало известно, сколько экс-игрок сборной Бразилии запросил за переход в казахстанский клуб.

Экс-звезда "Челси" и "Ливерпуля" едет в "Кайсар": что он даст клубу в 35 лет?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!