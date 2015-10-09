Сколько экс-игрок сборной Бразилии запросил за переход в казахстанский клуб

Стало известно, сколько бывший нападающий сборной Бразилии Халк запросил у футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, Халк запросил у "красно-белых" около двух миллионов евро в год. Именно на такую зарплату согласен был ехать играть в Казахстан экс-нападающий "Зенита".

Отмечается, что эта цифра не устроила актюбинцев и они поставили переговоры с бразильцем из "Атлетико Минейро" (контракт действует до декабря) на паузу.

В карьере 39-летнего Халка также был китайский "Шанхай СИПГ", португальский "Порту", японские "Токио Верди", "Консадоле Саппоро", "Кавасаки Фронтале" и бразильская "Витория" (Салвадор).

С 2009 по 2021 год привлекался в сборную Бразилии.

Ранее стало известно, что легенда португальского футбола продолжит карьеру в Казахстане, подробности - по ссылке

