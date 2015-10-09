Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 21:44
 

Сколько экс-игрок сборной Бразилии запросил за переход в казахстанский клуб

Сколько экс-игрок сборной Бразилии запросил за переход в казахстанский клуб ©Depositphotos/thenews2.com

Стало известно, сколько бывший нападающий сборной Бразилии Халк запросил у футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

Стало известно, сколько бывший нападающий сборной Бразилии Халк запросил у футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

По информации российского инсайдера Ивана Карпова, Халк запросил у "красно-белых" около двух миллионов евро в год. Именно на такую зарплату согласен был ехать играть в Казахстан экс-нападающий "Зенита".

Отмечается, что эта цифра не устроила актюбинцев и они поставили переговоры с бразильцем из "Атлетико Минейро" (контракт действует до декабря) на паузу.

В карьере 39-летнего Халка также был китайский "Шанхай СИПГ", португальский "Порту", японские "Токио Верди", "Консадоле Саппоро", "Кавасаки Фронтале" и бразильская "Витория" (Салвадор). 

С 2009 по 2021 год привлекался в сборную Бразилии.


Ранее стало известно, что легенда португальского футбола продолжит карьеру в Казахстане, подробности - по ссылке.

Экс-звезда "Челси" и "Ливерпуля" едет в "Кайсар": что он даст клубу в 35 лет?

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

