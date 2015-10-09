Не нужен новому тренеру? в "Реале" решили судьбу игрока за 41 миллиард

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа принял жёсткое решение по будущему Трента Александер-Арнольда, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, специалист дал понять защитнику, что тому стоит подыскивать новый клуб.

По информации источника, наставник "сливочных" провёл с футболистом личную беседу, в ходе которой прямо заявил: рассчитывать на регулярную игровую практику в Мадриде англичанин не будет. В связи с этим Арбелоа посоветовал игроку рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами "Реала".

Отмечается, что руководство клуба уже готово расстаться с защитником и рассматривает его продажу в ближайшее летнее трансферное окно.

Напомним, Александер-Арнольд присоединился к "Реалу" летом 2025 года на правах свободного агента после завершения контракта с "Ливерпулем". С момента перехода он провёл за мадридцев 11 матчей во всех турнирах, так и не отметившись результативными действиями.

Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро (41 миллиард тенге).

