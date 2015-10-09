Вингер "Челси" в центре допинг-скандала: чем ему это грозит

Федерация футбола Англии приступила к рассмотрению дела украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика после положительного допинг-теста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание "Чемпион".

Как стало известно из источников, знакомых с ходом расследования, разбирательство уже продолжается около двух недель. В ближайшее время ожидается официальное решение, которое определит дальнейшую судьбу игрока.

Напомним, что в декабре 2024 года в организме Мудрика был выявлен мельдоний — вещество из списка запрещённых. До временного отстранения полузащитник провёл за "Челси" 73 матча, забив 10 голов и оформив 11 результативных передач.

Последний официальный поединок с участием украинца состоялся в конце ноября 2024 года в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/25 против "Гайденхайма" (0:2), в котором Мудрик отметился забитым голом.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает возможность отправить Мудрика в аренду во французский "Страсбург". Контракт футболиста с "Челси" рассчитан до 30 июня 2031 года.

