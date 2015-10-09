Пять матчей без побед: Гвардиола объяснил спад "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал сложную ситуацию с травмированными игроками, которая серьёзно сказывается на результатах команды, сообщают Vesti.kz.

Начало 2026 года складывается для "горожан" непросто. Команда Гвардиолы сумела одержать две победы в кубковых турнирах, однако в Премьер-лиге и Лиге чемпионов пока не знает вкуса побед — три ничейных исхода и два поражения. Одним из ключевых факторов спада стала кадровая проблема: значительная часть футболистов выбыла из строя из-за повреждений.

"В прошлом сезоне мы столкнулись с этой проблемой ещё раньше, в ноябре. Теперь это случилось в январе. Причина? Количество игр. У нас выдающиеся врачи, лучшие физиотерапевты. Они работают по 24 часа в сутки, как животные. Всё дело в огромном количестве матчей. Это происходит не только у нас, но и в других клубах", – цитирует City Xtra Гвардиолу.

Pep Guardiola on injury problems: “Last season it was two months before in November. Now it’s January. The reason why? The amount of games. We have incredible doctors, the best physios. Doctors work 24 hours. They work like animals. A stupid amount of games, but it doesn’t just… — City Xtra (@City_Xtra) January 23, 2026

В субботу "Манчестер Сити" попытается остановить неудачную серию в чемпионате Англии, принимая на своём поле "Вулверхэмптон".

