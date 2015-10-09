Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:05
 

Пять матчей без побед: Гвардиола объяснил спад "Манчестер Сити"

  Комментарии

Пять матчей без побед: Гвардиола объяснил спад "Манчестер Сити" ©Depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал сложную ситуацию с травмированными игроками, которая серьёзно сказывается на результатах команды, сообщают Vesti.kz.

Начало 2026 года складывается для "горожан" непросто. Команда Гвардиолы сумела одержать две победы в кубковых турнирах, однако в Премьер-лиге и Лиге чемпионов пока не знает вкуса побед — три ничейных исхода и два поражения. Одним из ключевых факторов спада стала кадровая проблема: значительная часть футболистов выбыла из строя из-за повреждений.

"В прошлом сезоне мы столкнулись с этой проблемой ещё раньше, в ноябре. Теперь это случилось в январе. Причина? Количество игр. У нас выдающиеся врачи, лучшие физиотерапевты. Они работают по 24 часа в сутки, как животные. Всё дело в огромном количестве матчей. Это происходит не только у нас, но и в других клубах", – цитирует City Xtra Гвардиолу.

В субботу "Манчестер Сити" попытается остановить неудачную серию в чемпионате Англии, принимая на своём поле "Вулверхэмптон".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Вулверхэмптон Уондерерс
Вулверхэмптон Уондерерс
(Вулвергемптон)
