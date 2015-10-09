В лондонском "Арсенале" уже сейчас активно готовятся к летнему трансферному окну и выстраивают стратегию усиления состава, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, ключевые приоритеты "канониров" — укрепление левого фланга атаки и приглашение классического центрфорварда.
Several top clubs have made initial enquiries to understand the terms required to sign Julian Alvarez.— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 23, 2026
Deco held a meeting on behalf of Barcelona. Arsenal also made aware of Alvarez's situation.
Exploratory talks commonplace and not yet indicative of a direction of travel.… pic.twitter.com/wx4Wu1Y5Yt
Спортивный директор клуба Андреа Берта уже включился в работу: он налаживает контакты, анализирует рынок и прорабатывает возможные варианты для будущих подписаний. В поле зрения "Арсенала" находится ситуация Хулиана Альвареса в мадридском "Атлетико", а также молодой нападающий "Леванте" Этта Эйонг.
Команда Микеля Артеты уверенно возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги после 22 сыгранных туров, имея семиочковый отрыв от ближайших преследователей — "Манчестер Сити" и "Астон Виллы".
В ночь с 28 на 29 января "Арсенал" сыграет в Лондоне с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. "Канониры" набрали 21 очко из 21 возможных и лидируют в турнирной таблице розыгрыша. У "Кайрата" один балл и последняя, 36 строчка.
