Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 22:36
 

"Реал" проглядел бразильскую звезду: сейчас он стоит 80 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Реал" проглядел бразильскую звезду: сейчас он стоит 80 миллионов ©Depositphotos/rarrarorro

Молодой бразильский талант Эстеван Виллиан, ныне выступающий за "Челси", снова привлёк внимание "Реала". В мадридском клубе считают его игроком особого класса и стратегической ошибкой прошлого, которую ещё можно исправить, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

Молодой бразильский талант Эстеван Виллиан, ныне выступающий за "Челси", снова привлёк внимание "Реала". В мадридском клубе считают его игроком особого класса и стратегической ошибкой прошлого, которую ещё можно исправить, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

"Реал" не подписал Эстевана ранее

Во времена выступлений Эстевана за "Палмейрас" "Реал" внимательно следил за ним. Однако экономическая ситуация и траты на Эндрика заставили клуб отказаться от покупки, оставив путь открытым для "Челси", который подписал игрока за 60 миллионов евро — сумму, которую в "Реале" теперь считают ниже его реальной стоимости.


Успехи Эстевана в "Челси"

Адаптация к европейскому футболу прошла быстро: в 18 лет бразилец стал ключевым игроком, забивает решающие голы и делает ассисты в Лиге чемпионов. Его рыночная стоимость выросла до 80 миллионов евро. В "Реале" признают, что футболист полностью оправдывает ожидания: мощь, индивидуальный талант и способность решать исход матчей.

Возможный трансфер в Ла Лигу

Мадридский клуб считает, что стиль Эстевана лучше подходит для Ла Лиги, чем для физически жёсткой Премьер-лиги. Планируется, что попытка подписать игрока состоится в 2027–2028 годах после нескольких сезонов в "Челси". Если проект в Англии не принесёт титулов, Эстеван может рассмотреть смену клуба, и "Реал" хочет быть готовым к этому.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!