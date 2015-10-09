"Реал" проглядел бразильскую звезду: сейчас он стоит 80 миллионов

Молодой бразильский талант Эстеван Виллиан, ныне выступающий за "Челси", снова привлёк внимание "Реала". В мадридском клубе считают его игроком особого класса и стратегической ошибкой прошлого, которую ещё можно исправить, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

"Реал" не подписал Эстевана ранее

Во времена выступлений Эстевана за "Палмейрас" "Реал" внимательно следил за ним. Однако экономическая ситуация и траты на Эндрика заставили клуб отказаться от покупки, оставив путь открытым для "Челси", который подписал игрока за 60 миллионов евро — сумму, которую в "Реале" теперь считают ниже его реальной стоимости.

Успехи Эстевана в "Челси"

Адаптация к европейскому футболу прошла быстро: в 18 лет бразилец стал ключевым игроком, забивает решающие голы и делает ассисты в Лиге чемпионов. Его рыночная стоимость выросла до 80 миллионов евро. В "Реале" признают, что футболист полностью оправдывает ожидания: мощь, индивидуальный талант и способность решать исход матчей.

Возможный трансфер в Ла Лигу

Мадридский клуб считает, что стиль Эстевана лучше подходит для Ла Лиги, чем для физически жёсткой Премьер-лиги. Планируется, что попытка подписать игрока состоится в 2027–2028 годах после нескольких сезонов в "Челси". Если проект в Англии не принесёт титулов, Эстеван может рассмотреть смену клуба, и "Реал" хочет быть готовым к этому.

