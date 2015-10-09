Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Флик одобрил трансфер топ-игрока в "Барселону"

Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

"Барселона" активизировала работу на трансферном рынке в поисках усиления защитной линии. Деку, спортивный директор клуба, уже начал контакт с агентами возможных кандидатов, а основной приоритет — найти центрального защитника с опытом выступлений на высоком уровне и потенциалом для роста, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

"Барселона" активизировала работу на трансферном рынке в поисках усиления защитной линии. Деку, спортивный директор клуба, уже начал контакт с агентами возможных кандидатов, а основной приоритет — найти центрального защитника с опытом выступлений на высоком уровне и потенциалом для роста, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Флик поддерживает возможный трансфер

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик положительно оценил спортивную сторону возможного перехода. Тренер считает, что выбранный защитник сможет вписаться в игровую концепцию команды и добавить стабильности в оборону "Барселоны".


В центре внимания — немецкий защитник

Наиболее перспективным кандидатом стал Нико Шлоттербек, выступающий за "Боруссию" Дортмунд. Игрок привлекает каталонский клуб своим физическим профилем, умением играть с мячом и опытом выступлений в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Предполагаемая сумма трансфера может составить 35–42 миллиона евро.

Переговоры будут после сезона

Несмотря на интерес со стороны "Барселоны", окончательное решение о трансфере Шлоттербека будет приниматься только после завершения сезона. Все стороны отмечают, что на данном этапе речь идет о предварительных контактах и планировании возможного перехода перед следующим сезоном.

Стоит отметить, что игроком также интересуется мадридский "Реал".

