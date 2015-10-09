"Реалу" предлагают 65 миллионов за 19-летнего таланта

Молодой бразильский форвард Эндрик продолжает уверенно проявлять себя на европейской арене. В "Реале" считают, что решение об аренде в "Лион" было полностью оправдано — игрок демонстрирует явный потенциал и растёт как профессионал, передают Vesti.kz.

Аренда для развития и опыта

Как сообщает Fichajes.net, с 161 минутой игрового времени в "Лионе" Эндрик уже забил один гол и сделал результативную передачу. Его влияние на матчи привлекло внимание европейских клубов, однако "Реал" не рассматривает вариант продажи.

"Цель аренды — дать игроку игровую практику, уверенность и вернуться с более высокой готовностью к Ла Лиге", — отмечают в клубе.

Интерес Премьер-лиги

Отмечается, что английские клубы заинтересовались 19-летним Эндриком и предложили около 65 миллионов евро. В "Реале" же изначально планировали оценить рост игрока и не рассматривали преждевременную продажу.

Возвращение в "Реал" и будущее в Ла Лиге

Ожидается, что Эндрик вернётся в "Реал" 1 июля после завершения аренды и останется в составе мадридского клуба. В стане "сливочных" уверены, что продавать его сейчас было бы стратегической ошибкой: молодой форвард демонстрирует быстрый прогресс и готов брать на себя большие обязанности в будущем сезоне.

