Испания
Сегодня 23:23
 

"Реалу" предлагают 65 миллионов за 19-летнего таланта

  Комментарии

"Реалу" предлагают 65 миллионов за 19-летнего таланта ©ФК "Реал"

Молодой бразильский форвард Эндрик продолжает уверенно проявлять себя на европейской арене. В "Реале" считают, что решение об аренде в "Лион" было полностью оправдано — игрок демонстрирует явный потенциал и растёт как профессионал, передают Vesti.kz.

Аренда для развития и опыта

Как сообщает Fichajes.net, с 161 минутой игрового времени в "Лионе" Эндрик уже забил один гол и сделал результативную передачу. Его влияние на матчи привлекло внимание европейских клубов, однако "Реал" не рассматривает вариант продажи.

"Цель аренды — дать игроку игровую практику, уверенность и вернуться с более высокой готовностью к Ла Лиге", — отмечают в клубе.


Интерес Премьер-лиги

Отмечается, что английские клубы заинтересовались 19-летним Эндриком и предложили около 65 миллионов евро. В "Реале" же изначально планировали оценить рост игрока и не рассматривали преждевременную продажу.

Возвращение в "Реал" и будущее в Ла Лиге

Ожидается, что Эндрик вернётся в "Реал" 1 июля после завершения аренды и останется в составе мадридского клуба. В стане "сливочных" уверены, что продавать его сейчас было бы стратегической ошибкой: молодой форвард демонстрирует быстрый прогресс и готов брать на себя большие обязанности в будущем сезоне.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

