Сумасшедший гол легионера "Кайсара" признан лучшим в 15-м туре КПЛ-2020

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Футболист набрал 37 процентов голосов. Легионер из Нидерландов, едва выйдя на замену, в начале второго тайма сумел сравнять счет сильнейшим ударом в ближний верхний угол. Кызылординцам этот гол не помог набрать очки, они уступили талдыкорганцам со счетом 1:3.
Второе место в голосовании занял форвард "Астаны" Алексей Щеткин - 24 процента. На третьем месте Небойша Косович из "Кайрата", у которого 17 процентов голосов, а на четвертой позиции еще один игрок алматинского клуба Абат Аймбетов, набравший 16 процентов. Айбар Жаксылыков из "Жетысу" замкнул топ-5 данного рейтинга. У него шесть процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом: