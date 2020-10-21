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Гол молодого игрока "Кайрата" после финта признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2020

Подведены итоги очередного тура.

Гол молодого игрока "Кайрата" после финта признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2020
Данияр Усенов (слева). Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Гол молодого игрока "Кайрата" Данияра Усенова признан лучшим в 13-м туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

19-летний игрок набрал 45 процентов голосов. Футболист алматинского клуба на 94-й минуте матча с "Жетысу" установил окончательный счет.



Второе место занял еще один игрок "Кайрата" Абат Аймбетов. Его гол в ворота "Жетысу" набрал 23 процента голосов. На третьем месте Сергей Малый из "Тобола" - 21 процент. Четвертую строчку в голосовании занял Бауржан Турысбек из "Тараза" - восемь процентов, замкнул топ-5 его одноклубник Серж Ньюадзи. Он набрал два процента голосов.



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера".

Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Голы недели голы КПЛ-2020 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Ордабасы ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий

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