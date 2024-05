ПСЖ оформил "золотой дубль": Мбаппе сыграл последний матч

"Пари Сен-Жермен" стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале "Лион", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Лилле на стадионе "Пьер Моруа", завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Усман Дембеле (22-я минута) и Фабиан Руис (34-я). У проигравших один мяч отыграл Джейк О'Брайен (55-я).

Таким образом, ПСЖ оформил "золотой дубль": победа в чемпионате и Кубке Франции.

Для форварда Килиана Мбаппе этот матч стал последним в футболке клуба ПСЖ, так как он не захотел продлевать истекающий летом контракт с клубом. Ожидается, что после Евро-2024 он перейдет в "Реал".

В минувшей игре он очень хотел забить, но так и не смог поразить ворота "Лиона".

