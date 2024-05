Мбаппе получил признание после ухода из ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе получил награду лучшему бомбардиру чемпионата Франции, передает Vesti.kz.

В этом сезоне, Мбаппе забил 27 голов, из которых шесть с пенальти. Он оторвался от ближайших преследователей Дэвида Джонотана из "Лилля" и Александра Ляказетта из "Лиона" на восемь мячей.

Его ПСЖ досрочно стал чемпионом страны.

For the 6th season in a row, Kylian Mbappe is awarded the Ligue 1's top scorer trophy.



Dominance 🔥 pic.twitter.com/0BQdYx82mZ