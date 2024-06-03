"Реал" сегодня сделает важное объявление: подробности

Мадридский "Реал" готовится объявить о переходе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

По информации L’Equipe, сегодня, 3 июня, испанский клуб проинформирует о подписании контракта с Мбаппе до июня 2029 года. При этом официальная презентация футболиста состоится после Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Напомним, Мбаппе покинул "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с парижанами было рассчитано до 30 июня 2024 года.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Монако" за 180 миллионов евро.

В составе ПСЖ нападающий выиграл 15 трофеев, в минувшем сезоне Лиги 1 он провел 29 матчей, забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.