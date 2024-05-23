Стало известно, что мешает "Реалу" объявить о трансфере Мбаппе

Стало известно, почему мадридский "Реал" не может объявить о трансфере французского нападающего Килиана Мбаппе, выступающего за "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

По информации журналист Хосе Феликса Диаса, испанский клуб не получил "разрешение" со стороны парижан. Все дело в условиях контракта, по которым Мбаппе является игроком ПСЖ до 30 июня 2024-го.

Отмечается, что "Реал" хотел бы объявить о подписании Мбаппе в начале июня, сразу после финала Лиги чемпионов, так как форвард будет выступать на Евро-2024 с середины июня. Однако мадридцы до сих пор не получили от ПСЖ на это "разрешение".

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

Ранее сообщалось, что 25-летний Мбаппе покинет ПСЖ летом и в статусе свободного агента присоединится к "Реалу". Француз подпишет со "сливочными" пятилетний контракт, по которому будет 15 миллионов в год - меньше того, что ему платили в ПСЖ. При этом игроку полагается подписной бонус в 150 миллионов евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за ПСЖ 47 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. По итогам Лиги 1 Килиан был признан лучшим бомбардиром чемпионата с 27 мячами и семью ассистами.