"Один из лучших". В "Реале" оценили Килиана Мбаппе

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем высказался о потенциальном подписании французского форварда Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже подписал контракт с испанским клубом и будет представлен в качестве его игрока на следующей неделе.

"Если это случится, то это будет великолепно. Такой игрок - это единственная деталь, которой нам не хватает, если говорить о чистой "девятке". Думаю, если он придет и даст нам это, то мы будем в очень, очень хорошем положении. Он бы вывел нас на другой уровень. Очевидно, это один из лучших игроков в мире", - сказал Беллингем в эфире TNT Sports.

За ПСЖ Мбаппе выступал с 2017 года. За это время он сыграл в составе парижан 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне Килиан сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал десять голевых передач. Француз был признан лучшим футболистом сезона в Европе.