Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч последнего тура Лиги 1

ПСЖ отправился на выезд к "Метцу" в рамках заключительного тура чемпионата Франции без своего лидера Килиана Мбаппе. Он пропускает уже вторую игру кряду, сообщают Vesti.kz.

В заявочном листе, опубликованном в соцсетях клуба, Килиана не оказалось. Ранее он объявил об уходе из команды по окончании сезона.

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Le groupe parisien pour le dernier match de la saison en Ligue 1 ! 👊#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/Ps6axRnaiN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2024

Прошлую игру с "Ниццей" (2:1) Мбаппе тоже пропустил. Сообщалось, что у него есть небольшое повреждение.

Таким образом, Мбаппе больше не сыграет за ПСЖ в чемпионате Франции. Однако у него еще есть возможность принять участие в финале Кубка Франции против "Лиона", который состоится 25 мая.

Напомним, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2023/24.