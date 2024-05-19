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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч последнего тура Лиги 1

Мбаппе не попал в заявку ПСЖ на матч последнего тура Лиги 1
©IG/k.mbappe

ПСЖ отправился на выезд к "Метцу" в рамках заключительного тура чемпионата Франции без своего лидера Килиана Мбаппе. Он пропускает уже вторую игру кряду, сообщают Vesti.kz.

В заявочном листе, опубликованном в соцсетях клуба, Килиана не оказалось. Ранее он объявил об уходе из команды по окончании сезона. 

Прошлую игру с "Ниццей" (2:1) Мбаппе тоже пропустил. Сообщалось, что у него есть небольшое повреждение.

Таким образом, Мбаппе больше не сыграет за ПСЖ в чемпионате Франции. Однако у него еще есть возможность принять участие в финале Кубка Франции против "Лиона", который состоится 25 мая. 

Напомним, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2023/24.

 

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Метки:
Футбол ПСЖ Мбаппе Килиан Франция

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