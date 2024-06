Стала известна дата представления Мбаппе в "Реале"

Французского форварда Килана Мбаппе можно считать игроком "Реала", заявляет инсайдер Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что Мбаппе уже подписал контракт с испанским клубом и будет представлен в качестве его игрока на следующей неделе, передают Vesti.kz.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK