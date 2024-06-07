Переход вратаря сборной России в ПСЖ на грани срыва: что известно

Вратарю "Краснодара" и сборной России по футболу Матвею Сафонову запретили выезд из страны из-за долга в 60 миллионов рублей. Его переход во французский "Пари Сен-Жермен" под угрозой срыва, передают Vesti.kz.

По данным "Базы", решение об ограничении на выезд было принято 6 июня. Причина - неуплаченные алименты. В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развелся в 2023 году. Суд обязал Сафонова выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 14 миллионов рублей, однако затем произошел перерасчет, по которому Сафонов должен уже 60 миллионов.

При этом сам Сафонов находится сейчас за пределами страны, в Минске: сегодня сборная России проведет там матч против Беларуси. В случае возвращения в Россию выехать из страны он больше не сможет до снятия запрета. Но удастся ли ему выехать в другую страну из Беларуси - неизвестно.

О переходе вратаря в ПСЖ стало известно в конце мая. Сообщалось, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, а контракт будет подписан до 2029 года.

Сафонов - воспитанник клуба "Краснодар".