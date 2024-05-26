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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе раскрыл подробности перехода в новый клуб

Мбаппе раскрыл подробности перехода в новый клуб
©twitter.com/PSG_English

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе рассказал, когда объявит о своем новом клубе официально, передают Vesti.kz.

"Почему бы не сказать, что подписываю контракт с "Реалом"? Потому что я думаю, что лучше всего закончить это прощание. Все, чего я хотел, - это хорошо завершить карьеру в своем клубе. Есть трофей. Для всего есть свое время. Я объявлю о своем новом клубе в свое время. Осталось всего несколько дней, так что проблем не будет. До сборной Франции? Пока не знаю. Нужно еще проработать несколько деталей. Но самое главное - это хорошо закончить здесь. Неважно, что произошло, главное - попрощаться с клубом, с ПСЖ, подарить последний трофей, последние ощущения, последние эмоции", - сказал Мбаппе.

ПСЖ стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале "Лион". Для Мбаппе этот матч стал последним за парижан, однако нападающий результативными действиями не отметился, видео голов смотрите здесь.

Килиан выступал за ПСЖ с 2017 года, когда был куплен у "Монако" за 180 миллионов евро. Ожидается, что он продолжит карьеру в мадридском "Реале", в который перейдет в статусе свободного агента.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол

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