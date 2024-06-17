В России отреагировали на интерес ПСЖ и "Ман Сити" к Алипу

Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на слова председателя наблюдательного совета "Кайрата" Кайрата Боранбаева о предложениях к казахстанскому защитнику петербургского клуба Нуралы Алипу со стороны "Пари Сен-Жермена" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Нуралы Алип получил предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити"

"Песню "Фантазер" надо включить и послушать. Это просто смешно. Я думаю, что это может быть связано с продлением контракта. Где они могли Алипа увидеть? Где он играл? Он же не играл на европейском уровне. Только сборная Казахстана. А что сборная? Не попала на чемпионат Европы. Мы же видим, какие футболисты сейчас играют на Евро, и какие клубы они представляют. Так что вряд ли можно об этом что-то говорить. Для начала ему надо бы в "Зените" закрепиться.

Я думаю, что на данный момент Алип и близко не подойдет даже для средней команды Лиги чемпионов. На данный момент, его уровень – Россия. А если он чем-то недоволен, то может вернуться в Казахстан, в "Кайрате» поиграть", - сказал Угаров.