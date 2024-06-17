Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

В России отреагировали на интерес ПСЖ и "Ман Сити" к Алипу

В России отреагировали на интерес ПСЖ и "Ман Сити" к Алипу
©affa.az

Бывший полузащитник "Зенита" Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на слова председателя наблюдательного совета "Кайрата" Кайрата Боранбаева о предложениях к казахстанскому защитнику петербургского клуба Нуралы Алипу со стороны "Пари Сен-Жермена" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Нуралы Алип получил предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити"

"Песню "Фантазер" надо включить и послушать. Это просто смешно. Я думаю, что это может быть связано с продлением контракта. Где они могли Алипа увидеть? Где он играл? Он же не играл на европейском уровне. Только сборная Казахстана. А что сборная? Не попала на чемпионат Европы. Мы же видим, какие футболисты сейчас играют на Евро, и какие клубы они представляют. Так что вряд ли можно об этом что-то говорить. Для начала ему надо бы в "Зените" закрепиться.

Я думаю, что на данный момент Алип и близко не подойдет даже для средней команды Лиги чемпионов. На данный момент, его уровень – Россия. А если он чем-то недоволен, то может вернуться в Казахстан, в "Кайрате» поиграть", - сказал Угаров.

Алип находится в "Зените" с 2022 года. Сначала был арендован у "Кайрата", затем выкуплен за два миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний казахстанец провел 25 матчей, результативными действиями не отметился.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Манчестер Сити ПСЖ Футбол Боранбаев Кайрат

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus