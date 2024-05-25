Мбаппе "кидала". В ПСЖ привели доводы

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер аль-Хелаифи уговаривал звездного форварда Килиана Мбаппе остаться в команде, передает Vesti.kz со ссылкой на L’Equipe.

По информации издания, Нассер привел своему подопечному три довода остаться в клубе.

Во-первых, аль-Хелаифи говорил, что Мбаппе не может перейти свободным агентом в стан конкурента по Лиге чемпионов. Во-вторых, президент ПСЖ отмечал, что большие игроки, такие как Джуд Беллингем и Харри Кейн, позволяли своим клубам заработать на их трансферах. В-третьих, аль-Хелаифи говорил, что таким переходом Мбаппе "узаконит Суперлигу", которую поддерживает президент "Реала" Флорентино Перес.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

К слову, Киллиан уже попрощался с командой, за которую выступал с 2017 года, после перехода из "Монако".

По сообщениям СМИ, уже летом француз перейдет в состав мадридского "Реала". Его представление состоится в июле этого года, а контракт будет рассчитан на пять лет.