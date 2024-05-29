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Новости спорта Футбол Франция
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Назван лучший футболист Европы

Назван лучший футболист Европы
©Globe Soccer Awards

Нападающий "Пари Сен‑Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом сезона в Европе по версии Globe Soccer Awards - ежегодной церемонии награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде, сообщают Vesti.kz.

Мбаппе получил трофей в ходе церемонии, которая прошла накануне в Сардинии. В минувшем сезоне француз забил 44 мяча и сделал десять голевых передач в 48 матчах за ПСЖ во всех турнирах. В составе парижан он выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции.

"Как личность и как спортсмен я сильно изменился. Сейчас у меня гораздо больше опыта, и я глубже осознаю особенности футбольного мира. В футболе у меня множество целей. Хочу начать с Евро-2024, а затем двинуться к новому этапу в моей карьере", - сказал Мбаппе на пресс-конференции после вручения награды.

В борьбе за эту награду Мбаппе опередил Джуда Беллингема ("Реал" Мадрид), Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Антуана Гризманна ("Атлетико" Мадрид), Серу Гирасси ("Штутгарт"), Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Харри Кейна ("Бавария"), Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Родри ("Манчестер Сити"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити") и Винисиуса Жуниора ("Реал").

Приз лучшему бомбардиру достался нападающему сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейну, забившему 44 мяча в 45 матчах.

Мбаппе отказался переходить в "Реал" и выбрал другой клуб

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол

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